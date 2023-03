Mange fravælger velfærdsuddannelser af frygt for ringe arbejdsvilkår

Hele 73 procent af dem, der overvejede uddannelsen som sygeplejerske, svarer ifølge undersøgelsen, at bekymringer for arbejdsvilkår gjorde udslaget.

For pædagoguddannelsen var det 53 procent, for læreruddannelsen 43 procent, og for uddannelsen til socialrådgiver var det 31 procent.

Mange angiver også, at de fravalgte uddannelsen, fordi lønnen inden for faget er for lav.

Det gælder for eksempel 55 procent af dem, der overvejede uddannelsen som sygeplejerske.

Næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd Dorthe Boe Danbjørg mener, at kortlægningen viser et stort potentiale for at få flere til at vælge sygeplejerskefaget.