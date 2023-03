Ventetider på operationer er steget med 50 procent på tre år

- For mange patienter må vente i alt for lang tid på en operation, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) til hjemmesiden.

- Det er naturligvis utilfredsstillende, og derfor har regeringen og Danske Regioner indgået en akutplan med en række initiativer, der skal være med til at forkorte ventetiderne.

- Akutplanen er imidlertid ikke et quick fix, som fra den ene dag til den anden reducerer ventetiderne, og derfor er jeg desværre heller ikke overrasket over, at der er sket en stigning i ventetiderne, siger hun.