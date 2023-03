Følg pressemødet: Politisk flertal enig om ny milliardstøtte til Ukraine

1,2 mia. kr. skal ifølge aftalen gå til civil og humanitær støtte.

Formålet med den civile støtte vil bl.a. være akutte og humanitære indsatser samt mere langsigtede indsatser og samarbejde med den ukrainske stat henimod genopbygning af landet.

De resterende 400 mio. kr. i 2023 skal gå til støtte af erhvervsindsatser.

Pengene skal bruges til etableringen af en statslig låne- og garantiordning for Danmarks Eksport & Investeringsfond. Med låne- og garantiordning kan der ydes langsigtede lån og garantier på eksport til investeringer i Ukraine inden for en ramme på i alt ca. 1 mia. kr.

Ordningens primære formål er at understøtte danske virksomheders mulighed for at bidrage til genopbygningen af Ukraine.