Hver tredje indlagt i børne- og ungepsykiatrien oplever tvang

Også cirka tre ud af ti af de adspurgte i Danske Regioners undersøgelse oplever, at de slet ikke eller i ringe grad er ”alt i alt tilfreds med indlæggelsen.”

Næsten halvdelen svarer, at de enten slet ikke eller i ringe grad ”har fået det bedre af behandling.”

- Det er trist, at børn og unge, som har det så dårligt, at de er nødt til at blive indlagt, ikke synes at de får det bedre. Vi oplever faktisk og hører, at nogen oplever at få det meget værre af at blive indlagt, siger Mia Kristina Hansen og fortsætter:

- De oplever, at der ikke bliver lyttet til dem, og at de ikke bliver taget alvorligt, og at de voksne ikke rigtigt tror på dem.

Jacob Klærke (SF), formand for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner, hæfter sig især ved, at kun 68 procent af børn og unge er tilfredse med den hjælp, de modtager. Tilfredsheden er særligt lav hos de indlagte.