Stadig flere cyklister erstatter rugbrødsmotoren med en elcykel

I 2017 blev der importeret lidt over godt en halv million cykler med rugbrødsmotor, mens tallet i 2022 var cirka 380.000.

Tallene er udtryk for, hvor mange cykler, der bliver importeret til Danmark, ikke hvor mange der konkret bliver solgt. Der findes ikke samlet tal for salg af cykler og elcykler til forbrugere i Danmark.

Cykelhandlerne oplever, at elcyklen opfylder mange forskellige behov hos kunderne. Fælles er dog, at den er blevet et alternativ til andre transportmidler, siger Thomas Johnsen.

- Har man 15 kilometer på arbejde og et ønske om ikke at komme svedig frem, så er elcyklen en god mulighed for at tage cyklen frem for bil, bus eller tog.

- Det er også ofte familier, der køber elcykler eksempelvis med anhænger, så de kan hente børn og handle ind, og på den måde måske undgår at købe en bil. Ofte er elcyklen også noget, der erstatter bil nummer to, siger han.