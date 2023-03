Styregruppen, som Henning Bundgaard er formand for, har givet sig selv ti år til at diagnosticere dem alle. Det betyder, at der skal findes omkring 2400 tilfælde om året, fortæller han.

Fra juli 2021 og et år frem fik 986 personer i Danmark diagnosen. Det fremgår af årsrapporten.

Ifølge Henning Bundgaard blev omkring 500 af dem henvist til en specialklinik efter at have fået taget en prøve, der viste et forhøjet kolesteroltal.

Men det tal burde være langt højere, mener han.

- Alt for få patienter bliver henvist. Hvis en patient har den arvelige tilstand, kan vi også kigge på slægtninge. Men det kræver, at vi får den første henvist, siger Henning Bundgaard.

Han fortæller, at omkring 30.000 personer sidste år fik taget en prøve med et forhøjet kolesteroltal. Ikke alle bør henvises, men det bør overvejes i alle tilfælde.