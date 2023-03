Far får fængsel i syv et halvt år for voldtægter af sin datter

Den 40-årige skal have voldtaget pigen gentagne gange i en periode på omkring to år.

Af anklageskriftet mod manden fremgår det, at det i perioder skulle være sket flere gange ugentligt.

Det skal ifølge dommen være foregået i fars og datters fælles hjem.

Ifølge dommen tiltvang han sig samleje enten med vold eller trusler om vold.

Af anklageskriftet fremgår det, at han skal have truet pigen på livet, hvis hun fortalte nogen noget.

Manden er også dømt for vold og trusler mod datteren og mod sin søn. Han er desuden dømt for at have frihedsberøvet datteren i et enkelt tilfælde.