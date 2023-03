Kvinde påkørt af spritbilist, mens politiet havde hans kørekort

- Ikke bevidst. Jeg ved ikke, om der var noget i dåserne blandt dem, jeg sad med, siger manden gennem sin tolk i retten.

Den 32-årige udsatte i alt 15 personer for fare under kørslen, mener anklagemyndigheden. Han erkender at have kørt vanvidskørsel.

Han nægter dog uagtsomt at have dræbt kvinden. Han mener i stedet, at han uagtsomt har påført kvinden skade, fordi bremserne på bilen ikke virkede.

- Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at sætte farten ned. Jeg trykker på bremsen og på pedalen, men min fod falder bare helt til bunds. Da indser jeg, at det er for sent til at foretage mig noget, siger han.

Den 32-årige understreger, at han fortryder at have kørt så hurtigt.

- Jeg har drømt om den situation dag efter dag i løbet af det sidste halve år, fortæller manden.