To fængslet for dynamitangreb mod mobilreparatør

Her oplyste mandens forsvarsadvokat, Nima Nabipour, at manden nægter sig skyldig i den rejste sigtelse. Nabipour oplyste desuden, at hans klient ikke ønskede at afgive forklaring under retsmødet.

Herefter valgte dommeren at lukke dørene for offentligheden af hensyn til politiets videre efterforskning af sagen.

Også ved tirsdagens retsmøde er der anmodet om lukkede døre, og den begæring har dommeren valgt at følge.

Det forbliver dermed hemmeligt, hvad politiet mener at have af beviser mod de sigtede, ligesom det også er uvist, hvad de to eventuelt har forklaret i grundlovsforhøret tirsdag.

Dommeren har afgjort, at de to sigtede skal varetægtsfængsles i 16 dage. Det er uvist, om de har kæret den kendelse.