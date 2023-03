To anholdt for dynamitangreb mod mobilreparatør

En gruppe gerningsmænd ankom natten til 6. marts omkring klokken 00.25 til forretningen i Dragør. På bagsiden af butikken blev fem-seks kilo dynamit anbragt og detoneret.

Ingen personer kom til skade, men ifølge sigtelsen mod en 23-årig mand, som allerede sidder fængslet i sagen, skete der ”betydelig materiel skade”.

Den 23-årige blev anholdt efter et par dage og blev om formiddagen 10. marts fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten i Københavns Byret.

Her oplyste mandens forsvarsadvokat, Nima Nabipour, at manden nægter sig skyldig i den rejste sigtelse. Nabipour oplyste desuden, at hans klient ikke ønskede at afgive forklaring under retsmødet.