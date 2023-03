Fra i dag kan husstande søge om omdiskuteret varmecheck

Fra i dag, tirsdag, klokken 10 og otte uger frem kan husstande søge om en varmecheck på 6000 kroner.

Det fremgår af hjemmesiden varmecheck.dk.

Varmechecken er et skattefrit engangsbeløb, som i august sidste år blev udbetalt automatisk til godt 411.000 husstande for at hjælpe dem igennem energikrisen.