Kortere skoledage og nye fag er hverdag i nogle frisatte kommuner

Det er kommunerne Helsingør, Rebild, Esbjerg, Holbæk, Langeland, Middelfart og Viborg, som er en del af forsøgsordningen.

Kommunerne er sat fri fra national lovgivning, og de forpligter sig også til at sætte daginstitutioner, skoler og ældrepleje fri fra kommunal regulering.

I Esbjerg og Holbæk forsøger kommunerne sig med kortere skoledage, flere timer med to voksne i undervisningen samt oprettelse af nye fag i folkeskolen.

Det er dog for tidligt at vurdere de konkrete virkninger, men det tyder godt, lyder det i evalueringens konklusion.

- Det er generelt for tidligt at vurdere de konkrete forsøgsaktiviteters virkninger. På baggrund af Vives baselinemåling kan der dog identificeres et potentiale (rum for forbedring, red.) for øget kvalitet for eleverne.