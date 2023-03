16-årig tiltalt i terrorsag: Unge er hurtigere at opildne

Den tiltalte nægter sig skyldig, mens anklageren ventes at gå efter fire års fængsel eller mere.

Drengen var 15 år, da han i april sidste år blev anholdt og derefter varetægtsfængslet på en lukket institution for unge.

Generelt har mange ekstreme radikale forsøgt at hverve unge mænd, forklarer Christian Mogensen.

- Helt grundlæggende er det unge mænd, som er hurtigere at opildne til at gøre ting og nemmere at overbevise om, at man kan tilbyde dem et ståsted og et tilhørsforhold - en tilknytning til ”noget større”, siger han.

Anklagemyndigheden mener, at den 16-årige dreng har haft en ledende rolle i Feuerkrieg Division. Ifølge Christian Mogensen kan man få en rolle som leder af en mindre del af gruppen.

- Nogen kan melde sig til at være landeleder, afdelingsleder eller leder i en by, forklarer eksperten.

En af den 16-åriges kammerater blev oprindeligt også sigtet i sagen for at have ladet sig hverve til Feuerkrieg Division. Men sigtelsen blev siden droppet.

Sagen foregår over adskillige dage indtil maj.