Advokat: Mail viser at Jon Stephensen ikke forfalskede underskrift

Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Sagen skal procederes i retten, ikke i medierne. Men i forhold til den mail, som Børsen i dag offentliggør, kan jeg sige, at efter min opfattelse udelukker denne, at det er Jon, der har skrevet det pågældende dokument under.

- Jon Stephensen skriver jo til Frederiksberg Kommune, at der mangler flere bestyrelsesmedlemmers underskrift, og han tilføjer, at det vil tage tre dage at få underskrifterne i hus.

- Det ville han da aldrig skrive, hvis han allerede havde skrevet referatet under, da han dikterede mailen, siger Bjarke Vejby.