Venstre havde ventet Bergur Løkkes skifte til Moderaterne

- Held og lykke til den unge Rasmussen, lyder det videre.

På Facebook fortæller Bergur Løkke Rasmussen, at han har indset, at han har mere tilfælles med Moderaterne.

- Jeg har søgt at udfordre andres, men også mine egne holdninger. For kun igennem en åben dialog, hvor vi tillader os selv at blive klogere, kan vi skabe reel fremgang i form af langtidsholdbare løsninger, der er tilpasset virkeligheden.

- Moderaternes DNA er netop at være nysgerrige og at turde blive klogere. Også når det betyder, at man mener noget andet nu, end man gjorde tidligere. Det er en tilgang til politik, som jeg kan spejle mig selv i, skriver han i et opslag.

Bergur Løkke Rasmussen begyndte sin karriere i Venstre, da han som 17-årig meldte sig ind i Venstres Ungdom i Græsted. Det betyder, at han har været en del af partiet i mere end 15 år.