Truslen fra cyberspionage vurderes meget høj i Grønland

CFCS skriver blandt andet, at ”Rusland ser sig som den førende stat i Arktis”, mens ”Kina arbejder på at få større indflydelse på arktiske anliggender for at få adgang til ressourcer og søruter”.

Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede, siger i samme pressemeddelelse, at der ”i de sidste par år har været et stigende antal cyberangreb i Grønland - både cyberspionage og cyberkriminalitet”.

I trusselvurderingen lyder det også, at truslen fra destruktive cyberangreb mod Grønland er ”lav”. Det samme er truslen fra cyberaktivisme, mens der ingen trussel er fra cyberterror.

Modsat er truslen fra cyberaktivisme ”høj” mod Danmark. Den gik fra ”middel” til ”høj” i en ny vurdering fra januar.