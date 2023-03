17 ud af 100 coronasmittede oplever senfølger

- De undersøgelser, vi har lavet indtil nu, peger på, at vaccination ser ud til at reducere risikoen for senfølger, siger han.

- Vi kan se at for eksempel omikron, som er den variant, flest har været smittet med, er forbundet med færre senfølger end eksempelvis deltavarianten.

I perioden, hvor der er blevet kigget på vaccinernes effekt, ser det ifølge Anders Hviid ud til, at det tredje vaccinestik - kaldet boostervaccinen - beskytter mod senfølger.

Undersøgelsen viser SSI, at det særligt er folk i alderen 30 til 60 år, som oplever senfølger sammenlignet med de yngre og de ældre.

- Vi kan også se, at de, som har haft et svært forløb, oplever flere senfølger, og vi kan se, at kvinder oplever flere senfølger end mænd, siger Anders Hviid.