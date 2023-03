Skattestyrelsen fisker efter oplysninger hos to millioner borgere

- Når vi skriver til så mange danskere, er det fordi, vi kan se, at der mangler oplysninger, eller at der er noget, borgeren skal tjekke efter at have rettet i skatteoplysningerne, lyder det.

Styrelsen forsøger i højere grad end tidligere at skræddersy beskederne til den enkelte borgers behov.

- Vi ønsker at ramme den enkelte så præcist som muligt, så i dag får man færre udvalgte budskaber, der passer lige til den enkelte, så vi kan hjælpe bedst muligt, siger han.

- Når vi målretter den direkte kommunikation, bliver det nemmere at forstå, hvad vi skriver, og hvad man selv skal gøre i forhold til sine skatteoplysninger.