Efter ridser mod adskillige store biler på Østerbro, blev en mandlig forsker i september 2020 pågrebet af beboere fra området og anholdt af politiet.

To og et halvt år efter har den 38-årige forsker taget plads i Københavns Byret, hvor han sidder tiltalt for fem tilfælde af hærværk mod fire biler.

Den tiltalte forsker husker ikke meget fra den 11. september om aftenen, hvor han blev tilbageholdt, da han ifølge et vidne ridsede en sølvgrå Mercedes-Benz-varebil.