Frifindelse i sag om cannabisolie får anklager til at reagere

Frifindelsen får anklagemyndigheden til at reagere.

- Nu gennemgår vi dommen. Blandt andet for at se på om den giver anledning til at se nærmere på andre sager, herunder allerede afgjorte sager, siger Jakob Berger Nielsen, der er statsadvokat i Viborg.

I en mail til Ritzau påpeger han, at der i dommen også står, at Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet har ændret analysemetode af THC-indhold.

Det skete, efter at Retten i Randers i første omgang i sommeren 2021 frifandt den 44-årige. Anklagemyndigheden ankede til landsretten.

Den tvivlsomme målemetode med opvarmning kaldes gaskromatografi. Nu bruges en anden metode, væskekromatografi.

Metoden med opvarmning har været brugt siden 1986, har retskemiker Christian Lindholst oplyst i retten. Han har også sagt, at metoden er problematisk.