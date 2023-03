Et tip fra en politikilde om en onlineprofil, som i et lukket forum på nettet havde ytret at ville begå skyderi mod en børnehave, ledte for cirka et år siden politiet frem til et drengeværelse på Vestsjælland.

Her fandt politiet bl.a. to ammunitionskasser og en dagbog, som hurtigt fik det til at stå klart, at der langtfra var tale om et helt almindeligt teenageværelse.