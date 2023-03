Politiet fik en anmeldelse om den sivende gas klokken 08.10, og både politi og redningsberedskab rykkede ud til adressen.

Det måtte vente på, at gasselskabet kunne nå frem til stedet for at lukke for gassen. Det er mandag formiddag sket.

Der går 600 elever på gymnasiet, der har omkring 75 ansatte. Også beboere nær den overgravede gasledning kan være blevet evakueret.

Politiet beder folk i området om at følge betjentenes anvisninger på stedet.