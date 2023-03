Frontalsammenstød i Hvirring koster 37-årig livet

Den 37-årige befandt sig i den ene bil, mens en 60-årig mand befandt sig i den anden. Politiet kender endnu ikke nærmere til årsagen til ulykken.

Den 60-årige mand kom ifølge vagtchefen lettere til skade ved sammenstødet.

Den afdødes pårørende er blevet underrettet. Nu forestår en undersøgelse af ulykken for at kaste lys over årsagen.

En bilinspektør fra politiet har i den forbindelse været på ulykkesstedet for at foretage undersøgelser.

En bilinspektør er en særlig uddannet teknisk ekspert - typisk med ingeniørbaggrund - med speciale i køretøjer.