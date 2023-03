Årsopgørelse nærstuderes: Borgere har rettet knap 500.000 gange

Tallene er antal klik og ikke unikke brugere. En person kan derfor godt have logget på flere gange.

Ventetiden toppede med over fire timer fredag aften. Siden faldt den frem til lørdag, hvor der omkring middag var over 2,5 timers ventetid.

Igen faldt aktiviteten, og tidligt søndag morgen var der ingen kø til TastSelv.

En årsopgørelse er et skatteregnskab for sidste år. Her kan man se, hvor mange penge man skal have tilbage i skat eller betale, hvis man har betalt for lidt i skat.

Antallet af login rundede en million lørdag. Der var blevet logget på TastSelv 1.182.820 gange frem til klokken 15 lørdag eftermiddag.