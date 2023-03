Antallet af kronisk syges hospitalsbesøg stiger markant

- Det er for dyrt, og så skaber det også en ulighed i sundhed. Mange patienter med kroniske sygdomme har alt for langt til hospitalerne, og de bliver ganske simpelt sat af og får ikke den nødvendige behandling.

Særligt patienter med knogleskørhed har gennemlevet en voldsom udvikling. Antallet af disse patienter, som måtte på hospitalet i 2021, var tre gange så højt, som det var i 2005.

For patienter med leddegigt var det knap dobbelt så højt.

I analysen fra KL lyder det desuden, at ”covid-19-epidemien gjorde, at antallet af patienter i 2020 og 2021 lå under det normale niveau”.

Christina Krzyrosiak Hansen (S), som er borgmester i Holbæk Kommune og formand for KL’s sundheds- og ældreudvalg, siger, at der er brug for en nytænkning af, hvordan sundhedsvæsnet behandler borgere med kronisk sygdom.