Banker oplever problemer med kortbetaling og netbank

- Har du et Mastercard, kan du også have problemer med at betale med det, står der videre på hjemmesiden.

Det fremgår ikke af hjemmesiderne, hvad problemerne skyldes, eller hvornår kort og banklogin forventes at være oppe at køre igen.

Hos Sparekassen Sjælland-Fyn opfordres kunderne til at betale med et andet kort en Mastercard, hvis man gerne vil betale beløb, der er større end 1000 kroner.

- Du kan også prøve Apple Pay eller Google Wallet, som umiddelbart ikke er berørt, skriver banken på sin hjemmeside klokken 14.45.