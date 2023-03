Region forbyder TikTok på ansattes arbejdsmobiler

Brugen af TikTok frarådes, fordi appen beder om rettigheder og adgange på den enhed, den er installeret på.

Det har fået flere ministerier, institutioner og medier - i både Danmark og udlandet - til at fraråde deres ansatte at have appen installeret på deres arbejdstelefon.

- Det er ret usædvanligt, at Center for Cybersikkerhed direkte fraråder brugen af bestemte applikationer og bestemt udstyr, siger regionsdirektør Pernille Blach Hansen til TV 2 Østjylland.

- Når det sker i forhold til TikTok, ser vi det som et udtryk for, at Center for Cybersikkerhed har identificeret nogle alvorlige risici. Og det reagerer vi selvfølgelig på.