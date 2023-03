Mand sigtet for at detonere fem kilo dynamit i Dragør

En 23-årig mand er blevet anholdt og sigtet for natten til mandag at have placeret og detoneret cirka fem kilo sprængstof ved en butik på Magleby Torv i Dragør.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse fredag.

Sprængstoffet var dynamit, og det blev placeret ved butikkens bagside, der blev kraftigt beskadiget ved eksplosionen. Ingen mennesker kom til skade.