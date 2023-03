Klokken var 23.10 den 3. november 2022, da en 37-årig gravid kvinde blev dræbt udmiddelbart efter, hun havde fået fri fra sit arbejdet på et plejehjem i Holbæk.

Nu afslører et anklageskrift politiets teori om, hvad der skete forud for det drab, som også endte med at koste en ufødt dreng livet, og som skabte sorg og chok i den vestsjællandske by.