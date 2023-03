Mand og kvinde tiltalt for at have planlagt drabet på gravid

To personer er blevet tiltalt for at have planlagt et drab på en gravid kvinde, der blev slået ihjel i Holbæk i november sidste år.

Der er tale om en 25-årig mand, der er tiltalt for at have udført knivdrabet, mens en 34-årig kvinde er tiltalt for at have medvirket.

De skulle sammen have planlagt forbrydelsen.