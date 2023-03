- Men på turen over i regn kan det faktisk også en overgang gå over i det, der hedder isslag, som giver meget glatte overflader, så det er en risiko, siger Erik Hansen.

Isslag forekommer typisk et par gange hver vinter. Det kan ifølge DMI være meget farligt, fordi overfladerne bliver spejlglatte alle steder på meget kort tid.

- Dels har vi alle dage mulighed for at få sne og snebyger rundt omkring. Ikke de helt store mængder, men det kan komme i hele landet.

- Det giver i sig selv glatte veje. Men så har vi også det problem, at vi kommer over frysepunktet om dagen, og det gør, at denne her sne ligger og smelter. Og når det så bliver aften, så fryser det igen, så vi får det, der hedder frysende våde vejbaner.