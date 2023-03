Ansatte i retsvæsenet og advokater i fælles bøn om millioner

Politikerne på Christiansborg har torsdag fået en opfordring til at gøre noget ekstraordinært for at genrejse et retsvæsen, der er nede på knæ på grund af stigende ventetider og voksende sagsbunker.

Hele fem organisationer er afsender på bønnen om at hjælpe domstolene allerede i år i stedet for at vente på den flerårsaftale, som ventes senere på året.