Multiresistente bakterier fra medicin er fundet hos to personer

De resterende fire er stadig ved at blive undersøgt.

Fundene gør, at et udbrud med bakterien indtil videre omfatter i alt 25 personer. I forvejen er der nemlig konstateret 11 tilfælde.

Ingen af patienterne er ifølge SSI blevet alvorligt syge af bakterien. Det har heller ikke været nødvendigt at igangsætte behandling for bakterien.

Tyra Grove Krause, der er faglig direktør hos Statens Serum Institut, siger, at instituttet holder nøje øje med udviklingen i spredning af bakterierne.

- Det her er ikke noget, der er farligt for den enkelte patient. Men vi skal naturligvis gøre, hvad vi kan for at undgå spredning af multiresistente bakterier, siger hun i pressemeddelelsen.