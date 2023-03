Ældre patienter er indlagt på sygehuset i kortere tid

Eksperter vurderer overfor avisen, at den udvikling både rummer fordele og ulemper.

For eksempel lægger det yderligere pres på kommunerne, fordi opgaven med at stå for pleje i den ældres hjem dermed påhviler dem.

Samtidig skaber det et pres på hospitalerne for at få patienterne udskrevet hurtigere, fordi der i en årrække ligeledes er sket et fald i antallet af sengepladser.

Det forklarer Karen Andersen-Ranberg, der er klinisk professor i geriatri på Syddansk Universitet og på Odense Universitetshospital.