Svenskere ville smugle millioner til Tyrkiet gennem Københavns Lufthavn

En 48-årig mand og en 47-årig kvinde er onsdag blevet dømt ved Københavns Byret for forsøg på hvidvask for over to millioner kroner.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Sagen er en af en række sager, hvor svenske statsborgere har forsøgt at fragte store pengebeløb ud af landet via Københavns Lufthavn.