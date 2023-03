Politiet har taget 30 knive i visitationszone efter knivstikkerier

Den seneste måned har politiet beslaglagt 30 knive i zonen.

På de første to uger blev der fundet omkring 20 knive.

Fundene gjorde, at politiet valgte at forlænge visitationszonen med yderligere to uger - frem til 8. marts klokken 18.

I en visitationszone må politiet uden nærmere begrundelse kropsvisitere alle og ransage alle køretøjer.

Normalt kræver det, at politiet har en rimelig grund til at mistænke den pågældende. Samtidig skal indgrebet have væsentlig betydning for efterforskningen.