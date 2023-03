Tyskland har ransaget båd mistænkt for Nord Stream-sabotage

Den tyske anklagemyndighed bekræfter onsdag, at en båd, der mistænkes for at være involveret i Nord Stream-sabotage, er blevet ransaget.

Det skriver det tyske medie ARD.

ARD bragte tirsdag sammen med Die Zeit en historie om den mistænkelige båd. Båden skal være blevet brugt i forbindelse med eksplosioner den 26. september sidste år på de store gasledninger Nord Stream 1 og 2.