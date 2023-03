Christiansø kan have spillet rolle kort før Nord Stream-sabotage

ARD og Die Zeit skrev tirsdag, at fem mænd og en kvinde var i båden. Båden skal være lejet af et polsk firma, der er ejet af ukrainere.

Den menes at være sejlet fra den tyske by Rostock den 6. september.

Københavns Politi, som undersøger sagen, har onsdag ingen kommentarer.

Den amerikanske avis The New York Times skrev tirsdag, at amerikanske efterretninger indikerer, at en proukrainsk gruppe stod bag sabotagen.

Den ukrainske regering har afvist på nogen måder at være involveret. Det bliver heller ikke indikeret i The New York Times’ historie.