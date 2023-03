Han vil forandre journalistikkens fokus

Han er en af dansk journalistiks store navne med en Cavling-pris og flere stillinger som chefredaktør bag sig.

Men på et tidspunkt stoppede han op og fandt ud af, at han havde brug for at bruge sin tid på at trække journalistikken i en anden retning.

Væk fra et for snævert fokus på konfrontation og konflikt og med et højere mål om at gøre folk klogere og styrke grundlaget for demokratiet.