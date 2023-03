Vikarer sigtes for at indsmugle piller til unge indsatte

Fire bortviste vikarer fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland er blevet sigtet for grov pligtforsømmelse.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Politiken. Avisen har tidligere afdækket, hvordan unge vikarer smuglede piller og hash ind til unge indsatte.

Vikarerne er sigtet for grov pligtforsømmelse, for uretmæssigt efter straffelovens bestemmelser at medbringe mobiltelefoner på en sikret afdeling og for overtrædelse af lægemiddelloven ved at have medbragt receptpligtig medicin.