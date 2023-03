Politi melder om flere glatføreuheld: Pas på i morgentrafikken

Flere af landets politikredse melder om, at bilister har haft problemer med de glatte veje i løbet af natten. Det har ført til flere småuheld, blandt andet på Midt- og Vestsjælland.

Det fortæller politikredsens vagtchef, Henrik Olesen, tidligt onsdag morgen.

Han fortæller, at politiet har modtaget anmeldelser om blandt andet et uheld i Jyderup og et par uheld på Vestmotorvejen.