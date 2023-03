60.000 skoleelever om året skal lære livreddende førstehjælp

- Skolerne har knappe ressourcer, og der kan være usikkerhed blandt lærerne om, hvordan de skal løse opgaven.

- Men den mest afgørende faktor er nok, at livreddende førstehjælp er organiseret som et timeløst fag. Det vil sige, at det er op til den enkelte skole og lærer at planlægge og gennemføre undervisningen, siger hun.

Med udviklingen af det nye materiale og tilbud om kurser til lærerne bliver det ifølge sekretariatschefen lettere at gå til opgaven for skolelærerne.

Undervisningsmaterialet vil blive målrettet elever på 6. til 8. klassetrin.

Der er de senere år sket store fremskridt, når det gælder sandsynligheden for at overleve hjertestop uden for hospitalet.

Overlevelsen er i dag godt fire gange så høj som for 20 år siden.