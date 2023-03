Region lader millioner af mundbind og visirer gå til grunde

Indstillingen er, at man påbegynder afbrændingen, mens man undersøger andre muligheder for afhændelse.

SF stod ifølge TV 2 Kosmopol som det eneste parti alene med ønsket om ikke at gå i gang med at sende varerne til forbrænding.

- Værnemidlerne repræsenterer en økonomisk værdi og kan finde anvendelse. Det skal der gives mere tid til at forfølge, siger Peter Weismann, der er medlem af regionsrådet for SF, til regionalmediet.

Venstre var derimod et af de partier, som stemte for planen.