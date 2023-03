Betjent skød truende hund ved børnehave med tre skud

Politiet har skudt en hund, der opførte sig aggressivt ved en børnehave.

Det skriver TV2 Østjylland.

Børnehaven Funder Kirkeby Børnehus, der ligger nær Silkeborg, ringede mandag over middag til Midt- og Vestjyllands Politi for at anmelde, at to hunde løb frit rundt tæt ved børnehavens område.

Det var rottweilere, og på en uvis måde lykkedes det hundene at komme inden for børnehavens hegn.