Gigtpatienter sendes i kredsløb mellem forskellige læger og risikerer at fare vild i behandlingsforløbet

Derfor har hun været sendt i pendulfart mellem adskillige hospitaler og afdelinger, ligesom hun med jævne mellemrum lander hos den praktiserende læge eller i en af kommunens forvaltninger.

Oplevelsen af at være sin egen travle tovholder i et specialeopdelt sundhedssystem deler hun med et stort flertal af gigtpatienter og rygpatienter, viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningens- og Analyseinstitut for Velfærd (Vive). Men Betina Hoffmans tid som brevdue er slut. Hun er landet. Midt i en cirkel bestående af læger, sygeplejersker og sagsbehandlere, så hun slipper for at cirkulere mellem dem på skift.