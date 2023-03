Vindfølsomme køretøjer er igen velkomne på Storebæltsbroen

På Sund & Bælts hjemmeside kan man tjekke, om et køretøj er lovligt på broen eller ej.

På rute 9 Langelandsbroen er vinden så kraftig, at lette og vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over broen. Det skriver Vejdirektoratet på Twitter. Vinden forventes her at lette tidligt ved eftermiddagstid.

Natten til tirsdag har der været vedvarende sne i stort set hele Danmark, og det er især Nordjylland, der har været ramt.

I resten af landet er der faldet lidt mindre sne, oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).