Snestorm lukker Storebæltsbroen for vindfølsomme køretøjer

På Storebæltsbroen er kørsel med vindfølsomme køretøjer nu forbudt, oplyser Sund & Bælt på Twitter.

Forbuddet forventes ophævet klokken 9.30.

På Sund & Bælts hjemmeside kan man tjekke, om et køretøj er lovligt på broen eller ej.

På rute 9 Langelandsbroen er vinden så kraftig, at lette og vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over broen. Det skriver Vejdirektoratet på Twitter. Vinden forventes her at lette tidligt ved eftermiddagstid.