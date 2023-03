Heunicke vender rundt i miljøsag og kommune ånder lettet op

Byrådsmedlem Anne Bjergvang (S), som også er medlem af miljøudvalget, mener, at Miljøstyrelsen er gået for langt

- De har lavet deres egne regler. De skulle have rykket noget før. Man skal ikke lave sine egne regler, man er nødt til at følge loven, siger hun.

For RGS Nordic får sagen ikke umiddelbart konsekvenser, hvis den klager over en snarlig afvisning af miljøgodkendelsen.

Klagen vil få opsættende virkning, og dermed vil RGS Nordic kunne fortsætte sin kontrakt, i hvert fald indtil en afgørelse fra klagenævnet foreligger.

Skulle nævnet afvise en eventuel klage fra virksomheden, er fremtiden for denne del af forretningen uvis.

- Jeg ved, at man udvikler forskellige rensningsmetoder hele tiden, så derfor kan det være, at de på et tidspunkt kan leve op til kravene uden blandingszoner. Men det kræver noget tid, siger Jørgen Grüner.

Han tilføjer, at det egentlige problem er baggrundsforureningen, som gør, at EU-reglerne ikke tillader denne form for rensning via blandingszoner.

- Det stiller os alle sammen i en lidt speciel situation, for hvordan kommer man så videre? Vi har et hav af rensningsanlæg, som skal have nye regler. Det er et landsdækkende problem nu, siger Jørgen Grüner.

- For der er ikke nogen, der kan videreføre det i henhold til den vejledning. Så det får vidtrækkende konsekvenser, og Miljøstyrelsen er i tænkeboks på, hvad gør de nu.

En nylig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet støtter den indstilling, som udvalget i Slagelse Kommune har fået fra eksterne advokater om, at det vil være problematisk at give en godkendelse.