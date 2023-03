12/03/2023 KL. 16:00

For abonnenter

Facebook-chef kalder udvikling med misinformation »problematisk«

Løgn og misinformation bliver delt og læst på Facebook. Og selv om det er et problem, vil topchef i det sociale medie ikke svare på, om det er problematisk, at ét konkret opslag er set over tusind gange uden advarsel om, at det var løgn.