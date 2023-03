Med kurs sydøst er der lige nu en snestorm på vej mod Danmark. Det gør, at der er god grund til at træffe sine forholdsregler. Især hvis man er bilist, der skal ud at køre enten i nat eller i morgen tidlig.

Årsagen er, at et lavtryk er på vej fra Norskehavet i nordvest. Det kombineret med jetstrømmens placering i forhold til Danmark gør, at landet på en og samme tid får blæst, nedbør og kolde temperaturer.